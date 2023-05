Park Beyond: il gestionale Bandai Namco è sempre più interessante!

Park Beyond sembra essere un The Best dei gestionali dedicati ai parchi a tema. È un gioco furbo e innegabilmente fatto bene, inoltre è qui per soddisfare sia chi ama i giochi dal piglio realistico, sia gli utenti che prediligono un approccio più scanzonato, se non addirittura totalmente fuori di testa. Park Beyond cerca di accontentare tutti, ma ci riuscirà?

La strada imboccata è quella giusta. Questa è la terza volta che proviamo Park Beyond: la prima è stata in concomitanza della Gamescom del 2022, poi c'è stata un'altra versione più rifinita e ora questa nuova build, a un passo dall'essere definita completa. Tre volte di cui però è bastata la prima per capire da dove traesse molte delle sue meccaniche: la struttura gestionale e buona parte dell'interfaccia, sono mutuate da quello che è il re del genere da oramai venti anni, ovvero Rollercoaster Tycoon 3. Al capolavoro di Chris Sawyer, Park Beyond ci appoggia la personalizzazione assoluta di Planet Coaster e una campagna che invece strizza l'occhio a Theme Park di Bullfrog.