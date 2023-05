Lo studio di sviluppo Tango Gameworks e l'editore Microsoft hanno annunciato che l'action horror Ghostwire: Tokyo ha superato i 4 milioni di giocatori. Il dato fa riferimento a tutte le piattaforme per le quali è disponibile, quindi PS5, PC e Xbox Series X e S e somma le vendite agli accessi tramite abbonamento.

Naturalmente il numero di giocatori non corrisponde alle vendite fatte, essendo Ghostwire: Tokyo su Xbox e PC Game Pass.

"Un grazie ai 4 milioni di fan che hanno fatto un tour per la Tokyo di Tango Gameworks #GhostwireTokyo."

Come ricorderete, Ghostwire: Tokyo è stato per un anno un'esclusiva console PS5, per poi approdare anche su Xbox Series X e S. Per avere più dettagli, leggete la nostra recensione in cui abbiamo scritto che: "Ghostwire Tokyo è un buon titolo nascosto sotto un open world mal pensato. Eppure visto il gran numero di potenzialità inespresse questo gioco meriterebbe un seguito più di Evil Within, di cui tra l'altro doveva inizialmente essere il terzo capitolo. L'originale atmosfera, la storia, il cast e le potenzialità del sistema di combattimento tengono in piedi una struttura di gioco appesantita inutilmente da un eccesso di contenuti superflui."

Il fatto che il dato dei 4 milioni di giocatori sia stato svelato potrebbe indicare che il gioco viene considerato un successo. A inizio hanno Tango Gameworks ha lanciato un altro titolo, Hi-Fi Rush, anch'esso un buon successo per la compagnia.