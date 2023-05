Goodbye Volcano High: demo dell'esclusiva console PS5 disponibile su Steam per il LudoNarraCon 2023

Lo studio di sviluppo KO_OP ha pubblicato la demo dell'avventura narrativa Goodbye Volcano High su Steam, in occasione del LudoNarraCon 2023. Per chi non conoscesse il gioco, si tratta di un'esclusiva console di PS5, celebre per essere stata inserita tra i titoli di annuncio della console.

Per scaricare la demo basta andare sulla pagina del gioco, scorrere verso il basso fino alla fascetta "Scarica Goodbye Volcano High Demo" e cliccare sul pulsante "Scarica" posizionato sulla destra. L'installazione occupa poco più di un GB.

Leggiamo le caratteristiche principali di Goodbye Volcano High:

Gioco completamente doppiato, con protagonista Lachlan Watson (Le Terrificanti Avventure di Sabrina)

Un racconto ramificato: affronta difficili scelte con profonde conseguenze

Grafica disegnata a mano e animazioni dei personaggi di livello spettacolare-il gioco ha l'aspetto di un vero e proprio cartone animato giocabile

Scritto sfruttando il motore per lo storytelling usato per realizzare Heaven's Vault, 80 Days e Sorcery

Goodbye Volcano High è un'esperienza molto particolare: è un racconto cinematico ibrido, un rhythm game, un gioco di formazione, un film interattivo. Chiamatelo pure come volete, ma mettetelo subito in wishlist!

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Goodbye Volcano High sarà disponibile per PC e PS5 a partire dal 15 giugno 2023.