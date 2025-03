Dark and Darker è stato rimosso dall'Epic Games Store: tornano i problemi legali

Ricordiamo che i problemi legali di Dark and Darker sono iniziati nel 2023 , quando Nexon ha accusato Ironmace di violazione del copyright, sostenendo che i membri del team di sviluppo avevano utilizzato "materiali e risorse su cui avevano lavorato durante il loro periodo di lavoro presso Nexon" per creare Dark and Darker - un'accusa che Ironmace ha ripetutamente negato.

La situazione di Dark and Darker nell'ultimo anno

Nel mentre le accuse legali continuavano ad arrivare, Nexon ha emesso un ordine che costringeva la rimozione del gioco da Steam. Le cose sono sembrate migliorare per Ironmance dopo che un tribunale ha respinto la richiesta di Nexon di un'ingiunzione a gennaio 2024.

A marzo 2024, Dark and Darker è stato pubblicato sull'Epic Games Store ed è finalmente tornato su Steam a giugno 2024, ma sembra che i problemi siano ritornati: ora Dark and Darker è stato rimosso dall'Epic Games Store.

In un messaggio condiviso sul Discord ufficiale di Dark and Darker, lo sviluppatore Ironmace ha scritto: "La decisione sembra essere basata su affermazioni fatte dagli accusatori di una disputa legale in corso. Stiamo attualmente lavorando per capire l'esatta motivazione di questa rimozione. Sembra che il processo di rimozione non sia ancora del tutto completo", ha aggiunto lo studio, "poiché Dark and Darker non è più presente nell'elenco, ma Dark and Darker: Legendary Status è ancora disponibile per l'acquisto. Vi preghiamo di prestare attenzione a questa potenziale confusione".

Non ci resta che attendere e vedere che succederà. Nel frattempo, gli sviluppatori di Dark and Darker dovranno risarcire Nexon con 5,9 milioni di dollari.