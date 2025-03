Password sempre a portata di mano con la geolocalizzazione di 1Password

1Password, applicazione per la gestione di password e dati sensibili, ha pubblicato un nuovo aggiornamento che introduce una funzionalità interessante: la possibilità di assegnare una posizione geografica agli elementi salvati . Questa nuova opzione promette di semplificare l'accesso alle informazioni, soprattutto quando ci si trova in movimento.

A cosa è utile la geolocalizzazione di 1Password

I vantaggi di questa nuova funzionalità sono evidenti. Ad esempio, se si associa la posizione del proprio medico ai dati della tessera sanitaria, non sarà più necessario scorrere l'intera lista di elementi salvati per trovarli: saranno già presenti nel riquadro "Nelle Vicinanze". Lo stesso vale per le carte d'imbarco quando ci si trova in aeroporto, o per qualsiasi altra informazione legata a un luogo specifico.

Il riquadro Nelle Vicinanze di 1Password

L'assegnazione della posizione può essere effettuata sia per i nuovi elementi che per quelli già salvati. L'indirizzo può essere aggiunto tramite la geolocalizzazione dello smartphone, inserendo la posizione esatta o tramite un segnaposto da spostare su una mappa.

AgileBits, lo sviluppatore di 1Password, ha rassicurato gli utenti in merito alla privacy: i dati relativi alla posizione non vengono memorizzati, condivisi o tracciati. Per chi desidera la massima riservatezza, è possibile disattivare completamente la nuova funzionalità.

L'introduzione della posizione fisica e del riquadro "Nelle Vicinanze" si inserisce in un percorso volto a migliorare l'esperienza utente e a rendere più facile la ricerca di password e altri dati. Qualche mese fa, 1Password aveva introdotto un riquadro che mette in evidenza le password più utilizzate, con lo stesso obiettivo di semplificare l'accesso alle informazioni.

Intanto, a proposito di aggiornamenti, WhatsApp introduce le foto adesivo per gli stati.