Nintendo sta per far sparire un clone di Pokémon ma non è Palworld

In questi giorni si è discusso molto del fatto che Nintendo e The Pokémon Company possano fare causa a Pocket Pair per Palworld, il gioco simil-pokémon (ma non troppo) che tanto ha causato clamore in rete. Per ora nulla si è concretizzato in tal senso, ma non perché Nintendo non sia pronta a difendere le proprie proprietà intellettuali. Infatti, sta ora bloccando un gioco chiamato PokeZoo.

PokeZoo è un gioco di carte collezionabili. Potete vedere poco sotto l'immagine di registrazione del marchio e non crediamo servano grandi spiegazioni sulla differenza con Palworld. Se quest'ultimo è ispirato a Pokémon, PokeZoo copia tantissimi elementi del gioco di GameFreak, a cominciare da Gengar.

Cercando online, si scopre anche che il sito ufficiale del gioco ha delle parti che citano direttamente Pokémon. Ad esempio, "Pokemon Elite Trainer Boxes" con la sola differenza che non c'è l'accento sulla "e" a differenza di Pokémon. Ovviamente non può bastare per superare lo scrutinio di Nintendo e The Pokémon Company.