Nightingale: uno stress test ad accesso gratuito è in arrivo a brevissimo, tutti i dettagli

Nightingale, il gioco di sopravvivenza neo-vittoriano sviluppato da Inflexion Games, terrà uno stress test venerdì, ma avrà una durata di sole tre ore.

Per partecipare allo stress test di Nightingale, dovete visitare la pagina di Steam e cliccate sul pulsante "richiedi l'accesso". Inflexion inizierà a concedere l'accesso alle 18:00 del 2 febbraio e i server entreranno in funzione un'ora dopo, alle 19:00. Il test si concluderà alle 22:00. Gli orari sono italiani.

Tutti coloro che si iscrivono dovrebbero essere ammessi: anche nel caso nel quale non si venga invitati subito, altri giocatori saranno invitati a partecipare a gruppi man mano che il test si svolge, in base a fattori come il numero di persone che giocano e la tenuta dei server. Questo ovviamente significa che dovete essere pronti a cogliere l'occasione, in caso questa arrivi in ritardo.

Il playtest non sarà soggetto a NDA (accordo di non divulgazione), quindi i giocatori potranno fare video e condividere screenshot, ma se lo fate Inflexion vi chiede di assicurarvi che sia "esplicitamente ovvio" che il contenuto si basa sullo stress test e non sulla versione completa.