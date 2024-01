Starfield ed ESA collaborano a un concorso per il miglior design di una tuta spaziale

La tuta dei sogni

Realizzate la vostra tuta spaziale dei sogni

Per partecipare al concorso, bisogna per prima cosa scaricare il template ufficiale dal sito dell'iniziativa. Il file può essere editato direttamente, o può essere usato come semplice fonte d'ispirazione per la propria opera. L'unica accortezza è quella di fare in modo che i design inviati mostrino fronte, retro e lati del modello. Inoltre non devono esserci armi. Inoltre bisogna arricchire il tutto con una breve descrizione del lavoro svolto e scegliere i colori e i materiali per realizzarlo.

Il termine per inviare le proprie opere è il 24 febbraio 2024. I file possono essere inviati a questo indirizzo in formato PDF, JPG, PNG o PPT. I file non devono superare i 10 MB e le immagini devono essere statiche (quindi niente animazioni o altro).