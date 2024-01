Blizzard, svelata la nuova presidente: era la direttrice generale di Call of Duty

Blizzard ha svelato qual è la propria nuova presidente: Johanna Faries, primo nuovo leader di Activision Blizzard da quando Microsoft ha acquisto la compagnia.

L'informazione è stata condivisa anche da Bloomgber che spiega: "Faries, in precedenza direttrice generale del franchise di Call of Duty presso Activision, succederà a Mike Ybarra, che ha lasciato l'azienda la scorsa settimana in seguito a licenziamenti di massa. Faries ha iniziato a lavorare per Activision nel 2018 come responsabile degli esports di Call of Duty. In precedenza ha lavorato per quasi 12 anni presso la National Football League."

Il giornalista continua: "La nomina di un dirigente di Activision a capo di Blizzard potrebbe essere una sorpresa per molti dipendenti. Prima dell'acquisizione, il produttore di World of Warcraft aveva dovuto affrontare notevoli tensioni con i dirigenti di Activision per i tempi di sviluppo dei giochi, tra le altre questioni. L'ex amministratore delegato di Activision, Bobby Kotick, aveva spinto Blizzard a essere più prevedibile, come il franchise di Call of Duty, che rilascia una nuova versione della serie ogni autunno."