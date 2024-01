PlayStation investe in Africa sul team Carry1st, con un nuovo accordo strategico

Lo studio ha sede a Cape Town in Sudafrica, e si tratta di una startup che Sony ha evidentemente valutato molto interessante per una futura crescita del settore in tale area geografica. "Pensiamo fermamente che ci siano grandi opportunità ancora sottovalutate in Africa", ha riferito Cordell Robbin-Coker, CEO e co-fondatore della compagnia.

Sony continua ad espandere la propria influenza in varie parti del mondo: dopo aver visto gli investimenti fatti in Cina, Corea del Sud e India, il nuovo passo riguarda l'Africa, e in particolare il Sudafrica con un nuovo accordo strategico con il team Carry1st .

C'è di mezzo anche una piattaforma di pagamento online

Sony prosegue l'espansione nel mondo

Non sono ancora chiari i dettagli dell'accordo e cosa questo preveda per il team e per Sony, ma considerando quanto fatto in altri studi locali in giro per il mondo, la partnership dovrebbe garantire lo sviluppo di titoli in esclusiva temporale o totale nel prossimo periodo.

In ogni caso, "la nostra speranza è di poter aiutare Sony a espandere la propria influenza nella regione e supportarli in varie maniere, incluse strategiche di mercato più ampie, oltre alla gestione di commerci digitali". In effetti, Carry1st è collegata anche al sistema di pagamento online chiamato Pay1st, che potrebbe fornire una piattaforma tecnologica interessante per Sony per quanto riguarda gli acquisti digitali e microtransazioni.