Nightingale, un video di gameplay da 20 minuti per il survival RPG

Nightingale è protagonista di un video di gameplay della durata di circa venti minuti, pubblicato da IGN al fine di mostrare in azione le meccaniche dell'interessante survival RPG sviluppato da Inflexion Games.

In arrivo il 22 febbraio in Accesso Anticipato su Steam, Nightingale propone un'esperienza PvE a base open world ricca di elementi esplorativi, combattimenti e crafting, da affrontare in solitaria oppure in cooperativa insieme agli amici.

Le sequenze presenti nel filmato non brillano per originalità, in effetti: come survival, Nightingale somiglia a tante altre produzioni simili ma sarà interessante capire appunto quali aspetti del gioco riusciranno a spiccare e a distinguersi.