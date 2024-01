Tekken 8: un gameplay trailer mostra le caratteristiche next-gen su PS5

Il canale YouTube di PlayStation ha pubblicato un nuovo trailer di Tekken 8 che presenta le caratteristiche della versione PS5 che permettono di "immergersi in un'esperienza next-gen".

Come possiamo vedere, troviamo quasi tutta la dotazione standard, dunque risoluzione 4K e framerate a 60 fps, tempi di caricamento istantanei grazie all'SSD montato sulla console e il supporto all'Audio 3D di PS5. Manca giusto il supporto ai grilletti adattivi e il feedback aptico di PS5, ma in un picchiaduro non si tratta di caratteristiche particolarmente apprezzate o essenziali.

Per il resto il filmato ci offre un mix di spettacolari sequenze di gioco e tante botte da orbi, il che fa sempre piacere. Se non vi basta poi, giusto poche ore fa Bandai Namco ha pubblicato un trailer live action di Tekken 8.