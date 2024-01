Tomb Raider I-II-III Remastered: svelati i dettagli sulle novità e le modifiche fatte da Aspyr

Tramite un post pubblicato su PlayStation Blog, il team di Aspyr ha parlato del lavoro svolto con la raccolta Tomb Raider I-II-III Remastered e delle novità e modifiche apportate per i giochi originali per adattarli alle piattaforme moderne, in vista del lancio fissato al 14 febbraio.

Gli sviluppatori sono stati ben chiari su un punto: il gameplay dei primi Tomb Raider è "senza tempo" e dunque hanno deciso di non modificare neppure una virgola in tal senso del codice originale, concentrandosi piuttosto su alcune aggiunte, come un sistema di controllo moderno che si affianca a quello tradizionale.

"Avevamo la ferma convinzione che il gameplay di Tomb Raider I, II e III fosse senza tempo e grazie all'utilizzo del codice sorgente già esistente potevamo vedere ogni elemento (salti, segreti, nemici e rompicapi) per come era stato progettato e pensato dal team di sviluppo originale", ha detto il director Chris Bashaar, il director. "Quindi la conversazione è virata su: come possiamo sorprendere e soddisfare questi fan? Ed è qui che abbiamo iniziato a riflettere su delle aggiunte invece che su delle modifiche. "

Per quanto riguarda il nuovo sistema di controlli, Aspyr afferma di aver preso ispirazione dai capitoli Legend, Anniversary e Underworld di Tomb Raider. Di conseguenza, la levetta destra controlla la telecamera e i movimenti di Lara si basano sulla posizione di quest'ultima, in pratica come in qualsiasi gioco moderno. Volendo in ogni caso sarà possibile attivare dalle opzioni il sistema classico dei giochi originali.

Altre modifiche riguardano l'aggiunta di una barra della salute visibile a schermo per i boss, la sostituzione degli sprite 2D con modelli 3D, l'aggiunta di 200 trofei da ottenere e una ricca modalità Foto. Aspyr afferma inoltre che c'è anche qualche altra piccola chicca nella raccolta che preferisce non svelare per non rovinare la sorpresa ai giocatori.