Tekken 8: un trailer live action ci prepara al lancio del picchiaduro di Bandai Namco

Trattandosi di un picchiaduro ci si aspetterebbe di vedere volare qualche mazzata e in effetti il video inizia con due lottatori agguerriti pronti a sfidarsi per il titolo di campione. Senza fare troppi spoiler, le cose tuttavia prendono una piega piuttosto insolita , mentre nella parte finale possiamo ammirare alcune sequenze tratte dal videogioco.

Pronti a scendere sul ring?

Vi ricordiamo che il lancio di Tekken 8 è fissato al 26 gennaio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per ingannare l'attesa potrete avere un assaggio del gioco grazie alla versione di prova gratuita disponibile su tutti gli store.

La nuova iterazione della serie picchiaduro di Bandai Namco al lancio proporrà ben 32 personaggi giocabili, con molti altri in arrivo in futuro. Giusto pochi giorni fa è stato presentato lo spettacolare filmato d'apertura di Tekken 8, che svela anche il primo lottatore aggiuntivo in DLC.