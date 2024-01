Rockstar Games fa causa a Remedy: lo strano caso tra la compagnie di GTA 5 e Alan Wake 2

La stessa lettera viene infatti utilizzata sia nel logo di Remedy che in quello di Rockstar Games, e a quanto pare la cosa potrebbe intaccare un qualche diritto maturato da Take Two, stando a quanto riferito dai documenti.

In base a quanto emerso dall'ufficio legale sulla gestione delle proprietà intellettuali del Regno Unito, sembra che Take Two abbia avviato una causa nei confronti di Remedy, partita già alcuni mesi fa nel 2023, per l'uso della lettera "R" come identificativa del team di sviluppo.

Rockstar Games , o meglio la compagnia proprietaria, ovvero Take Two , pare abbia avviato una causa contro Remedy , per via di una questione piuttosto bizzarra: l' uso della lettera "R" .

Galeotta fu la R

Alcune parti dei documenti sulla causa

La causa è avviata da tempo ma si trova al momento in una fase di stallo, non è chiaro se sia destinata ad andare avanti o meno. Curiosamente, le due compagnie sono anche collegate dal punto di vista lavorativo, visto che entrambe collaborano a Max Payne 1 & 2 Remake, visto che la serie è gestita in condivisione, sotto alcuni aspetti.

Secondo Take Two, la presenza di due loghi simili può "comportare il rischio di confusione da parte del pubblico", si legge nei documenti, ma non sappiamo ancora se la questione sia destinata ad andare avanti. Non è peraltro la prima volta che Take Two si ritrova coinvolta in una situazione del genere.

Forse ancora più bizzarra è stata infatti la causa contro Hazelight e It Takes Two, a causa della somiglianza tra il titolo del gioco e il nome della compagnia Take Two.