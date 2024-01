Final Fantasy 7 Remake su Xbox sarebbe in discussione con Square Enix, per un insider

Durante il podcast The Xbox Two, il giornalista di Windows Central ha riferito che "ho raccolto prove che testimoniano quantomeno la presenza di discussioni su Final Fantasy 7 su Xbox", rimanendo ovviamente molto vago ma riportando al centro dell'attenzione questa possibilità.

La questione ormai è vecchia e sembra ricomparire ciclicamente nelle voci di corridoio: a distanza ormai di quasi 4 anni dalla sua uscita iniziale su PS4, il gioco non è ancora arrivato su Xbox e tutti vari rumor finora non si sono realizzati, ma la nuova menzione di Corden merita comunque di essere riportata.

La possibilità che Final Fantasy 7 Remake possa arrivare su Xbox sarebbe attualmente in discussione tra Microsoft e Square Enix , secondo il noto giornalista Jez Corden di Windows Central, persona solitamente piuttosto ben informata per quel che riguarda l'ambito della casa di Redmond.

Nuove aperture tra Microsoft e Square Enix?

Final Fantasy 7 Remake è rimasto finora un'esclusiva console PlayStation

L'esclusiva PlayStation di Final Fantasy 7 Remake dovrebbe ormai essersi esaurita secondo i termini iniziali, ma sembra sia stata successivamente rinnovata con l'uscita della versione Intergrade, per poi forse cambiare ancora.

Di fatto, i rapporti tra Square Enix e Sony sono talmente stretti da rendere difficile capire, dall'esterno, come stiano messe veramente le cose: di fatto, non sono ancora emerse prove sostanziose sull'arrivo del gioco su Xbox, ma c'è da tenere in considerazione il recente cambio di guida per la compagnia nipponica.

L'arrivo del nuovo CEO Takashi Kiryu sembra aver aperto una nuova epoca di maggiore apertura di Square Enix nei confronti di Xbox, dimostrata subito dall'annuncio dell'arrivo di Final Fantasy 14 su Xbox Series X|S, altra questione che sembrava infinita e mai destinata a risolversi, infine giunta a un lieto fine.

La stessa cosa potrebbe accadere anche con Final Fantasy 7 Remake, ma rimaniamo in attesa di capire cosa potrà emergere nel prossimo periodo. Nel frattempo, l'operazione di rifacimento sta proseguendo con la prossima uscita di Final Fantasy 7 Rebirth.