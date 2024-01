NVIDIA GeForce RTX 4070 Super: la recensione della scheda video che punta al gaming in 1440p

Il 2024 di NVIDIA sembra davvero che sarà all'insegna di una "semplice" revisione di alcune delle GPU che compongono la serie 40 delle GeForce RTX, sulla falsariga di quanto avvenuto all'epoca della serie 20, nell'ormai lontano 2018 quando, per la prima volta, la nomenclatura Super fu introdotta proprio dal gigante verde.

Oggi però la situazione di mercato è enormemente differente e alla base di questa scelta della società ci sono, immaginiamo, ragionamenti di tutt'altro tipo. 6 anni fa a costringere NVIDIA a intervenire sulla sua line-up c'era un evidente problema nel rapporto prestazioni / prezzo: la serie RTX era appena stata introdotta mandando in pensione un acronimo, GTX, che aveva più di un decennio sulle spalle e il ray tracing hardware calcolato in tempo reale era praticamente ai suoi albori. Non era così semplice capire il potenziale di questo cambio generazionale e, soprattutto, vederlo in azione, mentre l'aumento sostanziale di prezzo era immediatamente percepibile.

L'unico vezzo estetico della Founders Edition è il nome della scheda inciso sul frontale

Oggi probabilmente la questione prezzo è ancora un elemento cardine di buona parte delle critiche mosse alla serie 40, ma sul rapporto prestazioni / prezzo il giudizio è stato decisamente più positivo, soprattutto al salire della fascia di mercato presa in considerazione. Ma è la posizione dominante di NVIDIA sul mercato delle GPU da gaming a contare più di tutto per un'azienda che non riesce in alcun modo a farsi impensierire da 2 avversari che ormai si battono per le briciole - Intel e AMD, stando alle più recenti statistiche di Steam, non arrivano neanche al 24% del mercato - e continua a vedere il suo valore di mercato crescere inarrestabile grazie alla scommessa sull'intelligenza artificiale, ormai clamorosamente vinta.

La società californiana si può quindi permettere non solo di operare un leggero bump hardware di una piccola selezione dei modelli già lanciati, ma anche di spostare in avanti il lancio della prossima generazione, quella serie 50 che, stando alle ultime voci di corridoio, arriverà soltanto all'inizio del 2025, interrompendo in modo clamoroso la tradizione di vedere una nuova architettura ogni 2 anni.

La NVIDIA GeForce RTX 4070 Super nella confezione tipica delle Founders Edition

Fatto questo doveroso incipit, essenziale per dare un po' di contesto alle novità di cui stiamo per parlare, al centro di questa recensione c'è la GeForce RTX 4070 Super in versione Founders Edition, quella prodotta direttamente da NVIDIA, che è poi la prima delle tre nuove schede ad arrivare sul mercato. Il lancio è previsto per il 17 gennaio ad un prezzo di 679€, 10€ in più del prezzo di lancio della 4070 originale. Quest'ultima, tra l'altro, sarà l'unica a rimanere disponibile sul mercato accanto alla versione Super, ad un prezzo ufficialmente ribassato a 619€.

La 4070 Ti Super sarà la seconda scheda a venire lanciata sul mercato, il 24 gennaio a partire da 909€ e sarà esclusivamente in mano ai produttori terze parti che potranno realizzare le loro versioni custom e quindi applicare la politica di prezzo che preferiscono, mentre per la 4080 Super bisognerà aspettare il 31 gennaio e il prezzo sarà invece di 1129€ per la Founders Edition. Queste ultime 2, come già accennato, rimpiazzeranno nella line-up le versioni lisce che usciranno dal mercato una volta esaurite le scorte.