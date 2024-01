Foamstars è uno dei giochi gratis di PS Plus di febbraio: eccone modalità e contenuti

Square Enix ha svelato nuove informazioni su Foamstars, il suo sparatutto in stile Splatoon. Tra le varie novità vi è il fatto che Foamstars sarà uno dei giochi PS Plus di febbraio 2024: tutti gli abbonati PS Plus Essential, Extra e Premium potranno reclamare il gioco dal 6 febbraio al 4 marzo.

Foamstars sarà esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5. Dal 5 marzo 2024 sarà in vendita a 29.99€ su PlayStation Store. Sarà diviso in Stagioni che proporranno un Pass Premium opzionale che costerà 5.99€ e includerà un sblocco immediato per i personaggi ed elementi cosmetici aggiuntivi.

Ogni stagione proporrà nuove "esperienze, elementi cosmetici, personaggi utilizzabili, mappe e modalità di gioco", secondo quanto riferito gli sviluppatori di Foamstars. Personaggi, modalità e mappe saranno tutte ottenibili gratuitamente.