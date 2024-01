Martha is Dead diventerà un film, primi dettagli sull'adattamento

Martha is Dead, il thriller sviluppato dal team italiano LKA, diventerà un film e sono stati forniti i primi dettagli sull'adattamento, che verrà realizzato dalla svedese Studios Extraordinaires.

Accolto in maniera molto positiva dalla stampa internazionale, Martha is Dead racconta la storia di Giulia, una ragazza che nasconde un terribile segreto sullo sfondo di un piccolo paese toscano nel 1944, durante la seconda guerra mondiale.

"Ogni elemento di Martha Is Dead' è stato creato con straordinaria precisione e cura", ha spiegato Luca Dalcò, fondatore e direttore di LKA nonché scrittore e designer del gioco.

"La complessità della narrazione è stata meticolosamente pianificata, visualizzata e persino modellata con una qualità cinematografica in mente. Portare tutto questo in vita come film è dunque un sogno che si avvera."