Martha is Dead: il trailer con le citazioni della stampa ci dice che il lancio è stato un successo

L'editore Wired Productions e lo sviluppatore LKA, hanno deciso di celebrare il successo del lancio dell'avventura Martha is Dead pubblicando il classico trailer pieno di citazioni della stampa, naturalmente le più positive, nonché di qualche sequenza di gameplay, che male non fa.

Tra le citazioni, ce n'è anche una tratta dalla nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

Martha is Dead non è una sorpresa, ma una conferma di quanto già LKA aveva mostrato di saper fare in The Town of Light. Il gioco gode di una scrittura raffinata e profonda e di una direzione artistica eccellente, tanto da primeggiare anche nel suo genere di appartenenza, caratteristiche che creano un tessuto narrativo capace di coinvolgere e sconvolgere il giocatore, con momenti spesso disturbanti. Un gioiello, insomma, che merita di essere scoperto.

Martha is Dead è stato sviluppato completamente in Italia e ha fatto parlare moltissimo di sé, vuoi per i suoi contenuti, vuoi per le censure della versione PlayStation. È bello sapere che abbia ricevuto tanti apprezzamenti. Del resto sta piacendo molto anche ai giocatori, almeno stando alla media di recensioni "Molto positive" su Steam.