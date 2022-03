Spider-Man: il cosplay di Spider-Gwen di Melamori.cosplay viene dallo Spider-Verse

Spider-Man continua a rimanere sulla cresta dell'onda e il recente successo planetario di Spider-Man: No Way Home non fa che confermarlo, dunque non stupisce che le cosplayer continuino a seguire il filone, come vediamo con questo cosplay di Spider-Gwen, in cui il personaggio viene reinterpretato da melamori.cosplay.

La Gwen Stacy in versione Spider-Gwen che vediamo perfettamente riprodotta in questa reinterpretazione dell'ottima cosplayer ricorda da vicino la versione del personaggio vista in particolare nel film animato Spider-Man: Into the Spider-Verse, con una rappresentazione accurata.

Proprio l'universo in questione sta peraltro per tornare al cinema con il seguito ufficiale diviso in due parti, Spider-Man: Across the Spider-Verse, dunque avremo probabilmente modo di tornare a vedere Spider-Gwen in azione con il nuovo film previsto per fine 2022. Intanto, godiamoci questa bella versione da parte di melamori.cosplay.

La cosplayer ha utilizzato un costume che ricalca da vicino quello del film animato, ma è soprattutto la capigliatura e il trucco a richiamare lineamenti e caratteristiche tipiche del personaggio visto nel film in questione, particolarmente carismatico. Il risultato è davvero notevole.