Italian Videogame Program lancia il premio per le migliori tesi di laurea sul videogioco

Avete scritto o state per scrivere una tesi di laurea incentrata sul videogioco inteso come medium? Se la risposta è sì, allora sarete interessati all'iniziativa di Italian Videogame Program, che ha lanciato un premio per valorizzare proprio l'attività di studio e di ricerca compiuta all'interno delle università italiane.

Si chiama semplicemente Premio Italian Videogame Program e potete partecipare partendo dal sito ufficiale dell'iniziativa, o scaricando direttamente il bando.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Il Premio Italian Videogame Program nasce con l'obiettivo di valorizzare l'attività di ricerca e studio sul videogioco compiuta all'interno delle Università e delle Accademie di Belle Arti italiane. L'analisi del medium videoludico si rivela infatti necessaria non solo per maneggiare con consapevolezza uno strumento sempre più presente nelle nostre vite, ma anche per comprendere e condividere le molteplici prospettive e punti di vista che il videogioco offre rispetto alla realtà che ci circonda.

In un contesto quindi in cui il videogioco assume una rilevanza sempre maggiore non solo dal punto di vista economico ma anche da quello culturale, l'Associazione IVIPRO promuove la prima edizione del Premio Italian Videogame Program per le migliori tesi di laurea sul videogioco.

Il Premio è realizzato in collaborazione con la cattedra di Semiotica dei nuovi media e la cattedra di Elementi di didattica innovativa per la scuola e l'extrascuola dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna; con il patrocinio del Dipartimento delle Arti (DAR) e del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association).