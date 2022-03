Monster Hunter Rise: Sunbreak, data d'uscita e trailer per la maxi-espansione

Monster Hunter Rise: Sunbreak, la nuova maxi-espansione che rinnova completamente l'ottimo action RPG di Capcom aggiungendo parecchie novità, ha una data d'uscita e un nuovo trailer, emersi durante la presentazione dedicata andata in scena in questi minuti, in cui è emerso che il gioco sarà disponibile il 30 giugno 2022.

L'espansione richiederà la presenza del gioco principale per poter essere giocata e i preorder sono aperti da oggi, 15 marzo 2022. All'interno di Monster Hunter Rise: Sunbreak troviamo nuove storie, nuove quest e ovviamente nuovi mostri da cacciare, all'interno di ulteriori ambientazioni che arricchiscono in maniera sostanziale il mondo di gioco.

"Riunitevi con i Cavalieri dell'Ordine Reale e fronteggiate le più grandi minacce viste finora: Garangolm, Lunagaron e Malzeno!", si legge nella sinossi ufficiale dell'espansione da parte di Capcom. Con l'arrivo di Sunbreak sono inoltre previste ulteriori novità, come illustrato oggi durante il Monster Hunter Digital Event.

Tra queste sono previsti tre nuovi amiibo dedicati per Nintendo Switch e un trial gratuito che consente di provare Monster Hunter Rise liberamente fino al 17 marzo 2022 sulla console Nintendo. Vediamo dunque il trailer di presentazione di Monster Hunter Rise: Sunbreak riportato qui sopra alla news.