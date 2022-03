Xbox Game Pass: i giochi che lasciano l'abbonamento tra fine marzo e aprile

Ad accompagnare l'annuncio dei titoli in arrivo per Xbox Game Pass, arriva come da tradizione anche la comunicazione sui giochi che lasciano l'abbonamento nella prossima mandata, in questo caso tra fine marzo e inizio aprile.

Si tratta in totale di 4 giochi, tra i quali ci sono anche titoli di un certo calibro, che potrebbero dunque interessare molti giocatori. Questi sono i giochi che usciranno dal catalogo di Xbox Game Pass nelle prossime settimane:

Madden NFL 20 (Cloud, Console e PC) EA Play - 31 marzo

Narita Boy (Cloud, Console e PC) - 31 marzo

Shadow Warrior 2 (Cloud, Console e PC) - 31 marzo

Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep e Forsaken (PC) - 11 aprile

In questo caso si tratta di due sessioni, con i primi tre in uscita il 31 marzo e il quarto che andrà via invece l'11 aprile 2022, ovvero Destiny 2 con le sue maggiori espansioni, attualmente disponibili su PC. Per quanto riguarda quest'ultimo può avere poco senso, vista la sua particolare natura di gioco online, ma per quanto riguarda tutti gli altri giochi vale lo stesso consiglio di sempre: se siete interessati, concentratevi su questi nei prossimi giorni, in modo da concluderli prima che escano dall'abbonamento.

Altrimenti, è comunque possibile effettuare l'acquisto, sfruttando peraltro gli sconti che normalmente sono riservati agli abbonati a Xbox Game Pass per i giochi presenti nel catalogo del servizio. Nel frattempo, questa mattina abbiamo visto l'annuncio ufficiale sui giochi Xbox Game Pass della seconda metà di marzo 2022.