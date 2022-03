Xbox Game Pass: giochi della seconda metà di marzo 2022 svelati da un leaker famoso

Tramite un leak di billbil-kun, famoso leaker, abbiamo modo di scoprire quali sono i giochi gratis di Xbox Game Pass della seconda metà di marzo 2022. Ecco la lista e i dettagli.

I giochi gratis condivisi da billbil-kun per la seconda metà di marzo 2022 di Xbox Game Pass sono:

Si tratterebbe quindi di sette giochi. Alcuni di questi, però, erano già noti, come Shredders: il gioco era stato annunciato come parte dell'Xbox Game Pass da tempo. Per il momento ricordiamo che quanto riportato è solo un rumor, ma billbil-kun è un leaker noto che da mesi sta condividendo sempre in modo corretto la lista di giochi Xbox Game Pass, PS Plus, Xbox Live Gold e non solo.

Non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali da parte di Microsoft, che confermerà o smentirà la lista di giochi gratis di Xbox Game Pass della seconda metà di marzo 2022. Diteci, cosa ne pensate di questi videogame? Vi interessano, oppure speravate in qualcosa di meglio?

