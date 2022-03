AMD Ryzen 7 5800X3D: data e prezzo del nuovo top di gamma da gaming con 3D V-Cache

L'AMD Ryzen 7 5800X3D, in arrivo il 20 aprile con un prezzo consigliato di 449 dollari, ha la stessa architettura Zen 3 a 7 nanometri e gli stessi 8 core e 16 thread del più economico AMD Ryzen 7 5800X liscio, ma si propone come il miglior processore per il gaming grazie alla nuova 3D V-Cache che promette un incremento prestazionale medio nei giochi del 15%.

Sfruttando la stessa architettura dei modelli standard, il nuovo processore AMD, annunciato assieme ad altre novità durante il CES 2022, è pienamente compatibile, previo update del BIOS, con le schede madri AMD 400 e AMD 500, ma non gode del supporto per le memorie DDR5 o dell'interfaccia PCIe 5.0, a differenza dei nuovi processori della generazione 12 di Intel. La cosa, però, non stona con un prodotto che si propone da una parte come upgrade di lusso per chi vuole il massimo nel gaming e dall'altra come una dimostrazione della bontà di una tecnologia destinata a diventare con tutta probabilità uno standard con i futuri processori Zen 4.

L'AMD Ryzen 7 5800X3D non è certo un processore economico

Tutto, infatti, gira intorno ai 64 MB di 3D V-Cache che, affiancati da 32 MB di cache standard, godono di un incremento di 200 volte nella densità dell'interconnessione. Da qui la riduzione netta nelle latenze e la conseguente promessa di un salto imponente nelle prestazioni in gioco, nonostante il clock in boost di 200 MHz inferiore a quello dell'AMD Ryzen 5800X.

L'AMD Ryzen 5800X3D si ferma infatti a 4.5 GHz di frequenza massima, probabilmente bloccata dallo stesso produttore secondo quanto riportano alcuni rumor, ma promette anche il 20% in più sia sui processori top di gamma AMD che su quelli della concorrenza in titoli come Far Cry 6, Gear 5 e Final Fantasy XIV.