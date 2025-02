Avowed: dove trovare tutti i Totem degli Dei

In questa guida vediamo la posizione esatta in cui trovare tutti e 6 i Totem degli Dei nascosti in ciascuna regione di Avowed, che nascondono una trama segreta.

Il nuovo action RPG di Obsidian Entertainment fa molto affidamento sulla sua componente d'azione: nel corso delle circa 40 ore necessarie per concludere l'avventura se ne trascorrono parecchie a combattere, dunque ogni bonus in grado di migliorare il personaggio rappresenta merce preziosa e, soprattutto, i creativi della casa hanno disseminato l'ambientazione di ricompense utili per tale scopo. Ma in mezzo alle armi, alle armature e agli amuleti, l'elemento più determinante è senza dubbio rappresentato dai Totem degli Dei, dei particolari oggetti che garantiscono sei diversi bonus passivi in contemporanea e che è necessario raccogliere e posizionare presso l'accampamento sull'apposito ripiano, proprio accanto al banco d'incantamento delle armi speciali. Ciascuna delle quattro regioni aperte nasconde infatti sei pezzi di un Totem dedicato ai principali dei dell'universo di Eora: in ogni mappa è possibile trovare la base del Totem, una pergamena che offre una serie di indizi riguardo la posizione di ogni pezzo, e infine i pezzi stessi, fondamentali per completare questi particolari oggetti. Inoltre, completando un Totem è possibile assistere a un piccolo filmato che svela diversi retroscena relativi ai rapporti fra le divinità protagoniste dell'opera. Però prima, avete letto la nostra recensione di Avowed? In questa guida di Avowed spiegheremo la posizione esatta di tutti i Totem degli Dei divisi regione per regione, fornendo anche le indicazioni essenziali in caso voleste compiere la ricerca per conto vostro.

Totem di Woedica - Riva dell'Alba La Base del Totem di Woedica si trova nel Santuario di Woedica, poco a nord della città di Paradis, luogo nel quale incontrerete anche un asceta che vi fornirà un po' di coordinate riguardo questa particolare missione secondaria. Ottenere le basi dei Totem è fondamentale perché senza la base non potrete montare gli altri pezzi, perdendo la possibilità di ottenere potentissimi bonus passivi. Se volete cercarli per conto vostro, all'Emporio di Sanza (Città Alta di Paradis) è possibile comprare una lista di indizi. La Bilancia si trova in cima al Nascondiglio Pargrun di Riva dell'Alba, ovvero la struttura in rovina che sta proprio dalla parte opposta del fiume rispetto a Radice Strangolante, luogo dove si tiene la prima missione principale. Non bisogna fare altro che scalare il nascondiglio fino a raggiungere la vetta per poi arrivare a una piccola alcova nella roccia dove si trova il frammento di Totem. Nelle immagini qui sotto potete vedere la posizione esatta. Il Gioiello della Corona si trova nell'Emporio di Sanza, nella Città Alta di Paradis. Non dovete fare altro che andare nel retro della bottega, luogo in cui troverete il pezzo di Totem. Bisogna precisare che questo pezzo specifico potrebbe comparire solamente dopo aver raccolto la Base del Totem e, a causa di un bug, potrebbe anche non comparire affatto. Nel caso, potete semplicemente riavviare il gioco per trovarlo nella posizione segnalata qui sotto. La Scaglia della Giustizia si trova nel mercato centrale di Paradis, ma la porta dietro cui è nascosta è sigillata. Per poterla raggiungere dovete passare dall'alto: salite le scale fino al cancello per la parte nord della città, esattamente come nella mappa segnalata qui sotto, dopodiché tramite i cornicioni potrete raggiungere un terrazzo con il dipinto di un pittore. Dal terrazzino sarà possibile entrare nell'edificio e al piano di sotto ci sarà ad attendervi il frammento del Totem. Il pezzo del Giuramento si trova nel cuore di Riva dell'Alba. Per la precisione è nascosto all'interno di una struttura all'apparenza inaccessibile, ma ci sono due metodi per poterlo raggiungere. Il primo è rompere la grata di ferro utilizzando una granata congelante; il secondo, invece, è tuffarsi nell'acqua vicina fino a raggiungere un tunnel subacqueo che conduce proprio al centro della piccola fortezza. La Placca Dorata della Giustizia è molto semplice da raggiungere e di solito si trova prima ancora di sapere cosa siano i Totem. Infatti è nascosto all'interno del Faro in rovina che si trova proprio all'Approdo del Clavigero, nel punto esatto in cui inizia l'avventura dopo il tutorial. Durante l'arrampicata sul Faro sarà possibile notare una parete rotta all'interno della quale c'è un oggetto dall'inconfondibile brillio arancione, che è proprio il frammento che state cercando. La Fiamma Dorata si trova sull'isola Follia di Castol, nella parte sud est della mappa di Riva dell'Alba. Qui gli indizi non vi aiuteranno più di tanto: dovete semplicemente fare un po' di parkour nella parte più a destra dell'isoletta fino a raggiungere la posizione segnalata nella mappa che trovate nell'immagine qui sotto. L'indizio del gioco afferma che il frammento si trova in cima all'isola, in realtà non è così: potete trovare facilmente la sporgenza cercando un falò parecchio visibile.

Totem di Skaen - Scala Smeraldo Una volta arrivati nella regione di Scala Smeraldo passerà un bel po' di tempo prima di poter mettere le mani sulla Base del Totem di Skaen. Il Santuario di Skaen si trova, infatti, all'estremità ovest della regione, molto oltre la città di Fior més Inverno e tendenzialmente in una zona di livello molto più elevato rispetto a quello del protagonista. Potete semplicemente raccogliere gli altri pezzi prima di raggiungere la posizione segnalata nelle immagini sottostanti. La pergamena che nasconde gli indizi si può trovare dal mercante delle Fattorie Costiere della Tenuta di Maxim, poco distante dall'ingresso nella regione. Il Pugnale Sacrificale si trova nella zona delle Fattorie Abbandonate, nell'area più a nord della prima parte della regione. Nello specifico, ciò che state cercando si trova proprio sul retro di una delle strutture delle fattorie: avvicinandovi alle travi di legno nella posizione indicata qui sotto troverete il pugnale conficcato nelle travi che sorregge un appunto. Non dovete fare altro che raccoglierlo. Veniamo adesso all'Idolo delle trame segrete, che è nascosto all'estremità nord di Scala Smeraldo, molto vicino alla guardiola che la collega alla prossima regione. Dovete raggiungere un punto d'interesse chiamato Villaggio Infestato, che è pattugliato da un'orda di fantasmi e non morti di livello parecchio elevato; è possibile evitare totalmente lo scontro entrando nella struttura tramite l'ingresso al piano superiore, provenendo dalla strada sopraelevata. Una volta all'interno non dovreste avere troppi problemi a individuare l'idolo su un altare nelle vicinanze. L'Idolo dell'Odio Segreto si trova all'interno della Grotta Antica, un piccolo dungeon che si può trovare a nord ovest dei Terreni di Naku Tedek. Questa grotta funziona come punto di collegamento fra il letto del fiume e la zona più a sinistra di Scala Smeraldo, quindi è possibile entrare da tutti e due i lati. Il pezzo di Totem si trova molto vicino all'entrata nel letto del fiume, accanto al corpo senza vita di Maxim Vidarro. Una volta all'interno non vi sarà affatto difficile raggiungere la posizione esatta, segnalata nell'immagine qui sotto: dovete semplicemente accucciarvi per passare attraverso uno stretto cunicolo di roccia. Per trovare l'Idolo della Ribellione Violenta non dovete fare altro che raggiungere il Quartier Generale dei Ranger, che si trova all'estremo nord est di Scala Smeraldo. Una volta sul posto, dal lato destro della struttura, potete arrampicarvi fino a raggiungere la cima della torre di osservazione, in pratica la vetta dell'edificio. A quel punto troverete il pezzo di Totem su una serie di casse, vicino a un forziere di rarità leggendaria. Il Rosario di Ossidiana è uno dei pezzi più difficili da trovare. In pratica è nascosto nella Radura delle Delemgan, un'area parecchio complessa che dovrete attraversare per completare la missione principale. Una volta raggiunta l'ultima area spaziosa della radura, se guardate verso nord, noterete una struttura in rovina. Potete arrampicarvi fino a raggiungere il piano più elevato di quella rovina, in cima al quale vi troverete di fronte a un corpo senza vita e al pezzo di Totem, esattamente dove indicato nelle immagini qui sotto. L'ultimo pezzo è la Collana Effige, che si può raggiungere solamente verso la fine della missione principale di Scala Smeraldo. Per poterla prendere è infatti fondamentale ottenere accesso a Naku Tedek: durante la missione principale a Naku Tedek si aprirà un passaggio segreto verso i piani inferiori del dungeon. Non appena avete raggiunto il piano più basso della primissima stanza del dungeon, dovete accendere l'interruttore elettrico sulla sinistra ed entrare nella stanza successiva, quella mostrata nell'immagine qui sotto. Utilizzate una piattaforma di ghiaccio per raggiungere la piattaforma successiva, dove troverete il pezzo di Totem.

Totem di Wael - Conca Crepata Il Santuario di Wael è nascosto nella sona a sud ovest di Conca Crepata. Praticamente, entrando nella regione da Scala Smeraldo (quindi da Punta Aquila sulla mappa), non dovete fare altro che proseguire dritti in direzione sud, seguendo le formazioni rocciose. Vi troverete all'interno di una grotta ricoperta di pitture a forma di occhio, il simbolo di Wael. Seguite la strada e troverete l'Altare. Per ottenere la mappa con le informazioni, invece, dovete raggiungere il mercato della città di Terza. L'Occhio di Rubino si trova poco distante dall'Altare: semplicemente, uscendo dalla stanza tramite il sentiero sulla destra, vi troverete in cima a un crepaccio e di fronte a voi ci sarà una ragazza che è anche una fedele di Wale. Parlando con lei potete semplicemente convincerla a lasciarvi l'Occhio di Rubino che ha trovato e che si trova sul tappetino da preghiera subito dietro di lei. L'Occhio di Ametista si trova al piano più basso della zona centrale di Conca Crepata, chiamata Antico Fondale. Per trovarlo cercate i due laghetti sulla mappa posizionati l'uno accanto all'altro: la posizione esatta del pezzo di Totem corrisponde alla macchia di vegetazione verde che potete vedere sulla vostra cartina. Nelle immagini qui sotto abbiamo segnalato tutte le informazioni necessarie. L'Occhio di Zaffiro si trova esattamente sul fondo dell'Oasi del Mare di Sabbia, nella zona più a est in assoluto di Conca Crepata. Basta attraversare tutto il deserto per raggiungere l'oasi, dopodiché bisogna tuffarsi in acqua e puntare dritti verso il fondale per vedere luccicare il pezzo di Totem. L'Occhio di Smeraldo si trova a Denti di Squalo, la formazione rocciosa che si trova a nord del Grande Mare di Sabbia. La posizione precisa è difficile da trovare: quello che dovete cercare è una statua costruita a metà, sorretta da alcune impalcature di legno. Non vi resta che arrampicarvi sulla cima della struttura e raccogliere anche questo pezzo di Totem, segnalato con precisione nelle immagini qui sotto. L'Occhio di Agata si trova nella zona delle Rovine del Mare di Sabbia, un dungeon in cui si tiene una missione secondaria e che si trova per l'appunto all'estremità est del Grande Mare di Sabbia. Una volta sul posto dovete raggiungere il tetto dell'edificio, dal momento che l'entrata principale sarà sigillata: arrivati in cima, tuttavia, non dovrete lasciarvi cadere fino al piano terra, ma raggiungere invece il primo piano, nel quale una porta vi condurrà dritti davanti all'occhio che state cercando. L'Occhio di Topazio si può trovare nella zona Canyon del Leviatano, il grosso dungeon all'aria aperta che si trova a nord ovest di Conca Crepata. In questo luogo c'è una grossa missione secondaria nella quale dovete recuperare gli identificativi di quattro soldati della milizia locale: accanto al corpo di Manu, nel stanza collegata direttamente al salone principale della grotta, potete trovare l'occhio.