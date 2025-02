È praticamente impossibile recuperare la storica recensione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time di Famitsu

Ormai sempre più spesso si parla di conservazione nel mondo dei videogiochi , un'industria da miliardi di dollari che però fatica a guardarsi alle spalle e a combattere contro la sua dissoluzione. Insomma, sembra mancare una visione d'insieme quando si tratta di preservare e catalogare adeguatamente sia i giochi, sia i cimeli di interesse storico, come i supporti fisici e le riviste specializzate. L'ultimo caso riguarda la storica recensione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time pubblicata dalla rivista Famitsu , il suo primo perfect score, dato dopo dodici anni di attività.

Fonti lontane

Stando a quanto riportato dall'utente BlueSky transparency, l'articolo non è facilmente reperibile online e non si sa nemmeno se esiste ancora.

"Fare ricerche sulla storia dei videogiochi ti lascia costantemente a bocca aperta per lo stato pietoso della conservazione del settore," ha affermato transparency. "Cioè, ma che diavolo, come sarebbe a dire che non c'è una scansione accessibile della prima recensione di Famitsu con un punteggio di 40/40 per Ocarina of Time?"

Come detto, si tratta di un articolo significativo e molto chiacchierato, vuoi per i motivi espressi sopra, vuoi perché riguarda quello che da molti viene considerato uno dei videogiochi migliori di tutti i tempi. Fu pubblicato sul numero 519 della rivista, risalente al 27 novembre 1998. Online quasi non se ne trova traccia. Stando a transparency, "Miyamoto mostra la pagina della recensione in una vecchia fotografia molto sgranata e IGN ha scritto un articolo molto vago sul fatto che il gioco avesse ottenuto l'ambito 40/40, che funge da fonte primaria dell'informazione. E sostanzialmente è tutto qui."

Stando a un commentatore di transparency, è l'editore stesso di Famitsu a far rimuovere le scansioni della rivista online per motivi di copyright. Peccato che non esista un archivio consultabile della testata, che ricordiamo essere una delle più antiche del settore, da decenni in attività.