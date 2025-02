Xiaomi 15 Ultra, la compagnia annuncia la data di presentazione ufficiale

Sempre meno giorni ci separano ormai alla presentazione ufficiale di Xiaomi 15 Ultra , il prossimo modello della compagnia che rivaleggerà direttamente con il concorrente Samsung Galaxy S25 Ultra , disponibile da poco sui mercati di tutto il mondo. Nelle ultime ore, in particolare, la compagnia cinese ha annunciato ufficialmente la data di presentazione del suo nuovo modello top di gamma: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Passiamo poi al lato posteriore, dove troveremo un modulo fotocamere circolare composto da un sensore principale Sony LYT-900 da 50 megapixel dotato di stabilizzazione ottica dell'immagine , un sensore ultrawide Samsung JN5 da 50 megapixel e infine un sensore teleobiettivo Sony IMX858 con zoom ottico 3x, dotato anch'esso di stabilizzazione ottica dell'immagine. Xiaomi 15 Ultra sarà alimentato da una batteria da 5410 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica via cavo da 90 W e la ricarica wireless da 80 W di potenza. Il nuovo modello sarà disponibile rispettivamente nei tagli da 512 GB o 1 TB di memoria interna, in base alle preferenze dell'utente.

Xiaomi 15 Ultra: quando uscirà?

Considerando la presentazione ufficiale prevista per il prossimo 2 marzo, è verosimile aspettarsi un'uscita sui mercati di tutto il mondo entro lo stesso mese.

Xiaomi 15 Ultra

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno dunque essere confermate o eventualmente smentite direttamente dalla compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.