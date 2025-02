Amazon potrebbe ritardare il lancio della nuova Alexa AI: problemi di accuratezza nelle risposte

L'atteso aggiornamento AI per Amazon Alexa , che dovrebbe introdurre nuove funzionalità avanzate, subirà un ritardo significativo. Secondo un nuovo report del Washington Post, il rilascio dell'assistente vocale potenziato potrebbe avvenire non prima del 31 marzo , a causa di problemi di accuratezza nelle risposte fornite dall'intelligenza artificiale.

Perché il lancio di Alexa AI è stato posticipato?

La nuova versione di Alexa, che Amazon presenterà ufficialmente il 26 febbraio, avrebbe dovuto essere disponibile subito dopo come versione di prova gratuita. Tuttavia, fonti interne rivelano che l'azienda ha deciso di posticipare il lancio per migliorare il sistema e correggere problemi legati alla precisione delle risposte.

Un dipendente anonimo di Amazon ha riferito al Washington Post che, durante i test interni, il sistema AI ha fornito risposte inesatte o fuorvianti in diversi scenari, un problema che ha portato a un ripensamento sui tempi di rilascio.

Alcuni dei prodotti Alexa di Amazon

Il nuovo assistente vocale basato su AI potrebbe essere legato a un abbonamento premium, con funzionalità come la possibilità di memorizzare conversazioni, adottare personalità personalizzate, ordinare cibo o chiamare un taxi. Tuttavia, a causa dei problemi riscontrati, Amazon sta cercando di affinare il sistema prima di proporlo al pubblico.

Il ritardo della nuova Alexa arriva in un momento complesso per il settore degli assistenti vocali basati su AI. Apple, infatti, sembra avere difficoltà nel completare l'aggiornamento di Siri con ChatGPT, il quale era previsto per iOS 18.4, ma potrebbe slittare ulteriormente a iOS 18.5, atteso per maggio.