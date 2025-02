Negli anni, vuoi per l'avanzamento tecnologico che potrebbe aver reso più pigri gli sviluppatori, vuoi per la necessità di accontentare tutti e subito, le storie sono andate man mano a sbiadirsi per diventare sempre più un elemento in secondo piano, di rilevanza minore rispetto al contenuto. Ovviamente, non è un ragionamento che vale per ogni produzione. Ci sono ancora grandissimi esempi di storie videoludiche in grado di scaldare i cuori e tenere con il fiato sospeso fino all'ultimo, ma si tratta di mosche bianche rispetto agli innumerevoli videogiochi che escono ogni anno dalle principali case di sviluppo. Perché raccontare una storia, specialmente in questo periodo di abbondanza, dove se proponi un'avventura che dura meno di dieci ore sembra che stai ingannando il tuo pubblico, non è affatto cosa semplice. Cosa è successo al racconto? E perché i videogiochi hanno smesso di raccontare?

Qualche giorno fa è stato il venticinquesimo anniversario di Vagrant Story , un videogioco per la prima PlayStation che ha lasciato un grande segno all'interno dell'industria. Mentre mi documentavo per lo speciale Ti sblocco un accordo dedicato alla sua colonna sonora , mi sono imbattuto nella sequenza iniziale con i titoli di testa. Dopo più di vent'anni, nonostante i modelli poligonali ormai preistorici, la scena d'intermezzo (come tutte le altre presenti nel gioco) regge la prova del tempo in modo sconcertante. Quelle spigolose imitazioni di antropomorfo riescono a trasmettere molto più della maggior parte dei personaggi al limite del fotorealismo che inondano l'industria oggigiorno. Questo grazie principalmente a due fattori: la regia e la scrittura.

Perché questo? Perché in così tanti vogliono inserire per forza un'ombra di scelta in una storia che procederebbe perfettamente (a seconda della qualità di quest'ultima, ovviamente) anche senza l'interazione diretta del giocatore? I motivi che mi paiono più rilevanti sono: la durata dell'esperienza, l'illusione di un maggiore coinvolgimento, la difficoltà nel dare una propria lettura di quegli stessi eventi attraverso il proprio punto di vista.

Oggi ci ritroviamo con le opzioni di dialogo di un Assassin's Creed o, peggio ancora (ma già più "comprensibile", considerando la natura da free-to-play), con quelle di un Genshin Impact , nel quale la narrazione procede per conto suo, a prescindere da cosa abbiamo fatto dire al personaggio, come se il protagonista e la sua guida Paimon non fossero altro che Scrooge e il fantasma del Natale Presente, osservatori invisibili a tutti mentre il mondo prosegue per conto suo.

Viene lasciata al giocatore la facoltà di costruire la storia che qualcun altro non ha avuto il coraggio o il tempo o la competenza di comporre a monte in una maniera efficace e coesa. Perché non tutti sono Baldur's Gate III , dove ogni scelta ha effettivamente un peso e porta a un'esperienza stratificata e totalmente dissimile da quella di un altro giocatore che, magari, ha preso anche solo una decisione differente rispetto alla nostra.

Non sarà parso solo a me, immagino, che i videogiochi, negli ultimi anni, abbiano abbracciato ampiamente la dinamica della scelta multipla nei dialoghi. Non stiamo parlando di una novità assoluta. La scelta multipla accompagna i videogiochi da ben prima che la parvenza di una regia cinematografica si insinuasse nelle modalità del loro comunicare, quando i videogiochi erano ancora "teatro", con palcoscenico e quinte dalle quali gli attori di pixel entravano e uscivano di scena. Però, oggi la troviamo implementata sostanzialmente ovunque, anche in titoli che potrebbero farne completamente a meno.

Ma tale discorso non si applica solo alla scelta multipla. Sempre più spesso viene utilizzato l'escamotage degli ologrammi per narrare parti di storia anche parecchio importanti, mentre al giocatore è permesso continuare a muoversi per l'ambiente di gioco senza un vero obiettivo. Deve solo rimanere in zona e ascoltare . Impossibile non ricordarsi delle interminabili registrazioni di Horizon Zero Dawn , che verso la fine della campagna diventano quasi insostenibili per la frequenza e la durata, come se Guerrilla Games, a un certo punto, si fosse arresa nel cercare di dare un minimo di drammaticità agli eventi raccontati. Perché sì, così è molto più facile raccontare una storia: la rendi un audiomessaggio e lasci sostiuire al giocatore gli stimoli visivi nel modo che ritiene più appropriato. Il che, in un medium audiovisivo, è sinonimo di una pigrizia creativa non indifferente.

Personaggi che reiterano le stesse animazioni ancora e ancora per stare al passo con il lungo copione, in una sequela infinita di campi e controcampi statici, che non aggiungono nulla se non un accenno di varietà a questo scambio di battute inframezzato da scelte il più delle volte superflue. Tutto per dare al giocatore, quando gli dice bene, quattro finali differenti (che si sbloccano, comunque, attraverso una singola scelta affatto camuffata, che dà proprio l'idea di essere quel bivio nella storia che porta a una risoluzione o all'altra).

Ora, se la storia che si vuole raccontare ha il potenziale di poter essere espansa e sviluppata in un grande numero di ore, ben venga, ma è il come a fare la differenza. Perché ultimamente stiamo assistendo a un numero sempre più grande di titoli che affidano il proprio raccontare unicamente al dialogo , perdendo tutta l'enfasi dell'atto in sé.

Ad alcuni progetti può andare bene, ad altri meno bene, ma l'industria non sembra affatto disposta ad abbandonare questo modello, anche quando è chiaro che non sia la strada giusta da seguire (basta vedere Ubisoft che, proprio di recente, ha dichiarato che nei prossimi anni continuerà a sviluppare videogiochi d'avventura a mondo aperto e live service). Ma, in un medium che fa della narrazione comunque una parte integrante dell'esperienza, va da sé che anche quest'ultima si deve adattare alla scala dei contenuti proposti .

La nostra società contemporanea è inevitabilmente fissata con il feticcio della quantità . I videogiochi, in quest'ottica, sono probabilmente quelli che soffrono maggiormente tale tendenza. Mappe immense, miriadi di missioni e punti d'interesse, collezionabili a volontà, ore infinite di gioco. Tutto è "di più", studiato in modo da tenere impegnato il proprio pubblico per il maggior numero di tempo possibile.

Nel vivo dell’azione

La scelta multipla non è un male di per sé, anzi! Di videogiochi che non sfruttano, bensì adattano tale modello del comunicare con estrema efficacia espressiva ne esistono dall'inizio della storia dei videogiochi fino a oggi.

Una conversazione in Disco Elysium

Questa modalità non solo è perfettamente integrata con la natura del videogioco, dedita a farci immergere completamente all'interno di un mondo altro per viverlo appieno, ma è anche (se non più) efficace di una narrazione lineare passiva, a patto che la struttura e l'intreccio giustifichino il suo utilizzo. Le opere di Larian Studios fanno esattamente ciò (abbiamo già citato Baldur's Gate, ma lo stesso vale anche per la serie Divinity), come lo hanno fatto, negli ultimi anni, giochi come Disco Elysium, The Witcher, ma anche Kingdom Come Deliverance 2.

Però, oggigiorno, tutto pare dover diventare "di ruolo", in una ibridazione tra generi che, il più delle volte, si rivela inconsistente, non pensata a tavolino in maniera da armonizzare tutti gli elementi assieme e dare a ognuno di esse la rilevanza di cui necessitano. Il risultato è quello che ci siamo abituati a vedere negli ultimi anni all'interno delle principali produzioni a mondo aperto, dove è lasciata totale libertà al giocatore... di scegliere una linea di dialogo che porterà sempre allo stesso risultato. Ciò accade perché molte di queste storie sono pensate per avere un inizio, uno sviluppo e una fine ben stabiliti, dove c'è poco spazio per le ramificazioni, se non per qualche missione secondaria più intricata, ma solo perché di breve durata e totalmente estranea alla narrazione principale. Per salvaguardare l'illusione di una scelta lasciata in mano al giocatore, la storia e il suo ritmo si fanno macellare, sacrificate sull'altare del contenuto.