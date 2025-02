Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Samsung stravince in un test di velocità a tutto campo

Nel test sono state prese in esame diverse app, da quelle per la produttività, come Microsoft Office, ai videogiochi.

Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: il test

Il Galaxy S25 Ultra ha dimostrato di avere una marcia in più nell'apertura delle app, probabilmente grazie anche alla sua Snapdragon 8 Gen 3 con 12 GB di RAM, rispetto al chip A18 Bionic con 8 GB di RAM dell'iPhone 16 Pro Max. Per quanto riguarda i videogiochi, da sempre territorio di conquista per Apple, il Galaxy S25 Ultra ha retto bene il confronto, superando l'iPhone 16 Pro Max in diversi titoli. L'S25 Ultra ha eguagliato o superato l'iPhone nella maggior parte dei giochi testati, tra cui Subway Surfers e Flip Diving, ma l'iPhone è riuscito a ottenere piccole vittorie in Going Balls e Forward Assault.

Il test di performance ha misurato quanto tempo impiegava ciascun telefono ad aprire ed elaborare attività in una serie di app. Ogni smartphone ha eseguito un ciclo di app identiche, tra cui Facebook, Starbucks, app di Microsoft Office, Snapseed e vari giochi. Il Galaxy S25 Ultra ha stabilito un vantaggio iniziale con le app di produttività e ha mantenuto il suo vantaggio nelle attività di editing di immagini, con esportazioni di Snapseed completate significativamente più velocemente che sull'iPhone. In particolare, il Galaxy ha elaborato video in LumaFusion circa il 25% più velocemente dell'iPhone 16 Pro Max, un'area in cui gli smartphone Apple sono tradizionalmente eccellenti.

Questo risultato di S25 Ultra potrebbe essere derivare da una combinazione di fattori, tra cui il chip Snapdragon 8 Elite overcloccato, un sistema di raffreddamento più grande del 40% e 4 GB di RAM extra liberi. Nonostante Apple abbia avuto più tempo per ottimizzare iOS 18, sembra che Samsung abbia guadagnato un vantaggio in questo round.

Voi che cosa ne pensate? È il caso che Apple cominci a preoccuparsi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Apple accelera sul primo dispositivo pieghevole: scelti i fornitori di vetro ultra-sottile.