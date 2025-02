Apple accelera sul primo dispositivo pieghevole: scelti i fornitori di vetro ultra-sottile

Apple sta facendo passi concreti verso il lancio del suo primo dispositivo pieghevole, con nuove indiscrezioni che rivelano la selezione dei fornitori per il vetro ultra-sottile (UTG), componente chiave per garantire la flessibilità e la resistenza del pannello.

Apple sceglie Lens Technology e Corning per il vetro UTG

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da The Elec e rilanciato da DigiTimes, Apple avrebbe affidato alla cinese Lens Technology circa il 70% degli ordini di UTG, mentre la statunitense Corning fornirà le materie prime necessarie alla produzione.

Lens Technology si distingue per le sue elevate capacità produttive e finanziarie, oltre a una notevole esperienza nel rafforzamento del vetro, nella riduzione delle crepe laterali e nelle tecniche di incisione. L'azienda starebbe già lavorando per espandere la produzione di UTG nel 2025, in vista dell'atteso lancio del primo dispositivo pieghevole Apple nella seconda metà del 2026.

A supporto della produzione, potrebbero entrare in gioco anche i fornitori Dowoo Insys e UTI. In particolare, Dowoo Insys ha recentemente ottenuto due brevetti che riguardano la riduzione dello spessore nella parte centrale del vetro UTG, una soluzione che sembra allinearsi alla strategia adottata da Apple per migliorare la durabilità e la qualità del display.