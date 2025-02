Astro Bot ha convinto Sony a investire su altri giochi per famiglie

Durante una recente conferenza stampa, il presidente di Sony - Hiroki Totoki - ha sottolineato il recente successo del platform di Team Asobi e ha affermato che questo ha confermato la sua intenzione di espandere l'offerta di giochi per famiglie in futuro.

Le parole del presidente di Sony

"Ai The Game Awards 2024, il nostro titolo first-party Astro Bot ha vinto in quattro categorie, tra cui Gioco dell'anno e Miglior gioco per famiglie", ha dichiarato, aggiungendo anche che è il gioco che ha vinto più premi durante tale evento.

"Inoltre, il gioco live service Helldivers 2, uscito a febbraio dell'anno scorso, ha vinto i premi come Miglior gioco in corso e Miglior gioco multiplayer. Il fatto che titoli appartenenti a generi che abbiamo in programma di espandere in futuro, tra cui titoli per famiglie e giochi live service, abbiano ricevuto questi premi è un passo importante verso la costruzione di un ampio portafoglio di titoli."

Secondo i dati di Sony, Astro Bot ha venduto 1,5 milioni di unità nelle prime nove settimane, di cui una parte significativa è stata venduta a nuovi giocatori. In Europa, i dati degli analisti segnalano che Astro Bot ha superato praticamente tutti i giochi di piattaforma 3D non legati a Super Mario usciti nell'ultimo decennio.

Commentando il gioco al momento del lancio, il capo PlayStation Studios Hermen Hulst ha affermato che l'IP di Astro Bot sarà un marchio "molto, molto" importante per PlayStation in futuro. "Astro è molto, molto importante per PlayStation", ha detto. "Ovviamente c'è stato il gioco preinstallato con PlayStation 5 [ndr, qui parla di Astro's Playroom, non Astro Bot], che milioni di persone hanno accolto e amato. [...] È straordinario che un team molto piccolo sia in grado di realizzare un gioco così grande, che è diventato davvero un prodotto di valore oltre a essere una celebrazione di tutto ciò che è PlayStation oggi".