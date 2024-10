Astro Bot in Europa ha superato ogni platform 3D pubblicato nell'ultimo decennio, ad eccezione di Super Mario

Dring non ha condiviso numeri di vendita precisi, ma con un post su X ha svelato che a un mese dal lancio l'esclusiva PS5 di Team Asobi ha superato del 34% le vendite di Sonic Frontiers e del 52% quelle di Crash Bandicoot: It's About Time.

Un partenza con il botto in Europa

In un secondo messaggio Dring ha aggiunto che Astro Bot al momento è il gioco platform con le vendite maggiori dell'ultimo decennio, ad eccezione dei giochi della serie Super Mario. Dring precisa che questo non significa per forza di cose che si tratta di un grandissimo successo commerciale, ma che quantomeno ha avuto una partenza forte per quello che è il genere di appartenenza.

"Le vendite di Astro Bot sono superiori del 34% a quelle di Sonic Frontiers e del 52% a quelle di Crash 4", ha scritto Dring. "Astro Bot ha fatto meglio di praticamente tutti i nuovi giochi di platform 3D degli ultimi 10 anni (Mario a parte). Il suo vero successo non si conoscerà prima di qualche anno, ma il gioco ha avuto un ottimo inizio per il genere."

Sappiamo anche che Astro Bot si è piazzato quarto nella classifica di vendite europea di settembre, dietro EA Sports FC 25, The Crew 2 e Warhammer 40.000: Space Marine 2.