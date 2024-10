Skate mostra alcuni momenti del playtest di settembre in un nuovo trailer dedicato al gameplay

Il nuovo Skate prosegue il suo percorso di sviluppo ed elaborazione, che da tempo coinvolge parte della community attraverso fasi di test ad ampiezza progressiva, e proprio sul test svoltosi a settembre è incentrato questo nuovo trailer che mostra vari momenti di gameplay.

Il playtest in questione si è svolto durante il mese di settembre ed era dedicato a vari insider, dunque non si trattava ancora di una prova pubblica, ma ha comunque coinvolto un buon numero di persone, nel percorso stabilito dagli sviluppatori che dovrebbe portare a un'apertura progressiva del gioco fino al lancio in accesso anticipato previsto per l'anno prossimo.

Skate continuerà dunque ad essere migliorato e arricchito anche dopo il lancio, permanendo in fase di early access per un po' di tempo e dando modo agli sviluppatori di continuare a lavorarci potendo contare anche su una grande quantità di feedback, come ha già iniziato a fare da alcuni mesi a questa parte.