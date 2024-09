Skate. ha un periodo di uscita in accesso anticipato, è il nuovo capitolo della serie EA

Si comincia a vedere qualcosa di più concreto per quanto riguarda Skate., il nuovo capitolo della serie di skateboard da parte di Electronic Arts che ha ora un periodo di uscita ufficiale in accesso anticipato, preceduto da nuovi playtest più o meno aperti previsti in autunno.

Si parla solo di un lancio in accesso anticipato nel 2025, dunque è ancora una finestra temporale estremamente ampia, ma intanto è qualcosa di più chiaro di quanto era emerso finora, visto che il gioco è in sviluppo da tempo ma è sempre rimasto piuttosto sotto-traccia presso EA in termini di comunicazioni ufficiali, nonostante un approccio molto aperto da parte degli sviluppatori che hanno spesso voluto coinvolgere la community.

Più che un quarto capitolo nella serie, come in effetti dovrebbe essere visto che giunge a ben 15 anni di distanza da Skate 3, il nuovo Skate. sembra essere una sorta di nuovo inizio, reboot o qualcosa del genere.