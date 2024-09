The Sims 5 non si farà, ma non è un problema: basta che The Sims 4 faccia come Fortnite

I giocatori del simulatore non rimarranno a bocca asciutta, sia chiaro, in quanto verranno prodotte ulteriori espansioni a pagamento e verranno pubblicati altri aggiornamenti. Inoltre, arriverà anche una modalità multigiocatore, insieme a "Creator Kits", contenuti personalizzati realizzati da giocatori di The Sims scelti dalla compagnia (probabilmente collaborazioni con content creator e simili).

Come vi abbiamo segnalato, EA ha deciso di non proseguire con lo sviluppo di un successore di The Sims 4. In altre parole, non aspettatevi l'arrivo di The Sims 5 .

The Sims 4 un po' come Fortnite

Ovviamente potrebbe essere una delusione scoprire che non arriverà un nuovo capitolo, magari in grado di fare passi in avanti nella formula attuale. Al tempo stesso però le motivazioni di EA sono più che ovvie. Un nuovo progetto è più un rischio che un vantaggio in un momento in cui i giochi come servizi sono il fondamento di molte compagnie. The Sims 4 ha successo e spostare il pubblico su un nuovo prodotto potrebbe rivelarsi un disastro, anche perché oramai molti hanno investito "troppo" su The Sims 4 per essere a proprio agio con l'idea di abbandonare tutto e ripartire da capo.

Un gruppo di mamme in The Sims 4

Aggiungiamo poi che The Sims 4 è free to play oramai, quindi si trova totalmente in una categoria di prodotti che non ragionano in termini di "il prossimo gioco". Lo scopo è il guadagno e The Sims 4 riesce perfettamente a rispondere alla necessità così com'è, senza gli enormi investimenti e rischi di un nuovo capitolo.

Chiaramente l'evoluzione è necessaria ma The Sims 4 può semplicemente optare per una mossa alla Fortnite. A un certo punto, sulla base dei dati degli hardware dell'utenza chiaramente, la compagnia potrebbe aggiornare il motore grafico o comunque la qualità visiva dell'opera, con piccoli o grandi passi in avanti, il tutto gratuitamente. Le espansioni e i Creator Kit permetteranno guadagni regolari.

A un certo punto, EA potrebbe persino decidere di rendere il tutto più ufficiale e cambiare nome a The Sims 4 con qualcosa di nuovo, magari un The Sims 4 Ever?