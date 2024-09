Xbox ha perso la console war, per il Wall Street Journal: PS5 avrebbe venduto il doppio di Xbox Series X|S

Quanto hanno venduto Xbox Series X | S? Non abbiamo dati ufficiali visto che Microsoft ha smesso di indicarli, ma ci sono sempre le stime, come ad esempio la più recente condivisa dal Wall Street Journal .

I dati delle generazioni di PlayStation e Xbox

Il confronto con Sony chiaramente non è positivo per Microsoft. Nella generazione PS3 e Xbox 360 le due compagnia hanno quasi pareggiato (87.4 milioni di Sony contro gli 84.9 milioni di Xbox), ma dalla generazione PS4 e Xbox One il rapporto è diventato uno a due e lo stesso sta accadendo con PS5 e Xbox Series X | S.

PS5 ha venduto 61.7 milioni di unità (dati ufficiali), superando nettamente già ora la rivale. Il Wall Street Journal afferma che Microsoft ha perso la "console war" ma che sta cambiando l'approccio al gaming con il suo servizio Game Pass, che mira ad accedere a un pubblico che vada oltre la console, in particolar modo con il cloud.

Il report è ottimista, pur segnalando i dati dello scarso utilizzo dei servizi cloud (in generale, non solo quello Microsoft, si parla di meno del 6% dei videogiocatori a livello mondiale, secondo i dati più recenti).

I dati di vendita di Xbox e PlayStation

L'analisi della testata è pensata per un pubblico non specializzato sui videogiochi e non approfondisce molto il discorso, ripetendo cose che tutti noi sappiamo bene. Le stime delle vendite di Xbox sono però un dato più interessante, sebbene non ufficiali.

In ogni caso, Microsoft ribadisce che continuerà a investire sulle console Xbox, nonostante il tracollo delle vendite.