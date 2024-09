Un tool di Google distingue le immagini create con l'intelligenza artificiale

Il nuovo sistema di autenticazione di Google

Proprio a tal proposito, Google starebbe infatti sviluppando una specifica tecnologia che consentirebbe di identificare le immagini realizzate con l'intelligenza artificiale e poterle così distinguerle da quelle autentiche. Spesso e volentieri, i risultati di ricerca di Google mostrano infatti centinaia e centinaia di immagini di cui non sempre si è in grado di identificare l'effettiva origine. Entrando maggiormente nello specifico, il nuovo tool di Google consentirebbe di riconoscere in automatico le immagini acquisite da una fotocamera, generate con Photoshop e altri software di fotoritocco, o realizzate attraverso specifici modelli di intelligenza artificiale, così da garantirne la reale provenienza.

Google e la collaborazione con C2PA

Il nuovo strumento di Google farà uso dello standard di autenticazione C2PA (acronimo per Coalition for Content Provenance and Authenticity). Ricordiamo infatti che Google è stata una delle prime compagnie ad adottare lo standard C2PA, collaborando attivamente per il suo sviluppo.