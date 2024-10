Silent Hill 2 analizzato su PC da Digital Foundry: è l'ennesima festa dello stuttering su Unreal Engine 5

Partendo dalle note positive, i tech enthusiast hanno apprezzato il buon quantitativo di opzioni grafiche disponibili, tra cui il ridimensionamento dinamico della risoluzione. Inoltre, rispetto a PS5 il Lumen per l'illuminazione globale e riflessi è potenziato dall'accelerazione hardware, configurazione permettendo, offrendo un'illuminazione indiretta più accurata e riflessi di qualità superiore . Vengono riconfermati anche tutti i pregi del gioco di cui si era parlato anche nell' analisi su PS5 , come la ricostruzione curata e fedele alle atmosferete del survival horror di Konami, cutscene realizzate in motion capture, un nuovo doppiaggio, ambientazioni ed enigmi.

Dopo l'analisi delle versione PS5 di Silent Hill 2 , il team di Digital Foundry ha messo sotto la lente d'ingrandimento quella per PC , constatando evidenti problemi di stuttering , purtroppo diventati una sorta di standard per i giochi in Unreal Engine 5.

Stutter Hill

Come accennato in apertura, l'aspetto dove la versione PC non convince è quello delle performance, afflitte da evidenti problemi di stuttering. Il problema non è relativo alla compilazione degli shader, bensì si tratta di stuttering trasversale, in maniera simile a Star Wars Jedi: Survivor, e delle animazioni. Digital Foundry che il problema non viene mitigato neppure usanto il Ryzen 7 7800X3D, il miglior processore da gaming sul mercato attualmente, e l'unico modo per vedere dei miglioramenti in questo senso è quello di cappare il framerate a 30 fps, il che ovviamente è una soluzione tutt'altro che ottimale.

Il fenomeno dello stutter non è l'unico problema. Digital Foundry ha criticato anche il fatto che attivare il v-sync porta a un frame pacing irregolare e che i tessuti sono animati a 30 fps a prescindere dal framerate del gioco, creando un effetto sgradevole, ad esempio quando si vede una bandiera mossa dal vento. Si parla anche di cutscene bloccate a 30 fps e una serie di bug legati all'illuminazione. In parte questi problemi sono stati risolti dai modder e probabilmente arriverà anche un intervento da parte degli sviluppatori.