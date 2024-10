Silent Hill 2 analizzato su PS5 da Digital Foundry: promosso il remake, ma non la modalità Performance

In generale, il verdetto dei tech enthusiast sul lavoro svolto da Bloober Team per questo rifacimento è positivo. Il gioco è stato ricostruito in Unreal Engine 5 mantenendo l'essenza e le atmosfere del survival horror di Capcom, il tutto arricchito con cutesce realizzate in motion capture e un nuovo doppiaggio, oltre a nuove ambientazioni ed enigmi.

Il remake di Silent Hill 2 è finito sotto la lente d'ingrandimento degli esperti di Digital Foundry che hanno pubblicato una video analisi focalizzata sulla versione PS5 , con quella per PC che arriverà in un secondo momento.

La modalità Performance su PS5 non convince

Per quanto riguarda più nello specifico la versione PS5, troviamo le due solite modalità grafiche Quality e Performance, che sfruttano entrambe la tecnologie Lumen di Unreal Engine per riflessi e illuminazione globale, per quanto in maniera più convincente con il primo preset.

In modalità Qualità il gioco gira a una risoluzione nativa dinamica che viaggia tra i 1224p e i 1512p con un framerate bloccato a 30 fps. La modalità Performance riduce di molto la conta dei pixel a schermo, con una risoluzione dinamica tra gli 864p e 1152p e target che punta ai 60 fps. In entrambi casi viene eseguito l'upscale in 4K tramite TSR, andando tuttavia a creare degli artefatti grafici a bordo schermo. La modalità Performance presenta un'implementazione del Lumen meno efficace, ma a parte questo le due modalità si equivalgono per il resto delle impostazioni grafiche, come risoluzione delle ombre, texture e via dicendo.

In ambo le modalità il framerate non convince del tutto. Nella modalità Qualità sono stati notati dei singhiozzi e qualche calo intorno ai 20 fps durante le sequenze più concitate. Nonostante la risoluzione sostanzialmente minore, la modalità Performance fatica a mantenere i 60 fps stabili per tutta l'avventura, con fluttuazioni anche nel range dei 40 fps, se non addirittura di meno, a seconda dell'area, che nemmeno il VRR riesce ad attenuare in maniera efficace. Considerando l'instabilità del framerate e l'impatto sull'immagine visiva, Digital Foundry raccomanda la modalità Qualità su PS5.

Vi ricordiamo che Silent Hill 2 sarà disponibile dall'8 ottobre su PS5 e PC e allo scoccare della mezzanotte di domani (6 ottobre) per chi ha acquistato la Deluxe Edition. Se ancora non l'avete letta, ecco la nostra recensione.