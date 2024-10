YouTube ha risolto il bug che ha erroneamente rimosso alcuni account e video

Un problema esteso a diversi tipi di account

Il bug non ha colpito solo i content creator, ma anche gli altri utenti, compresi coloro che pagano per accedere ai servizi di YouTube. La piattaforma ha confermato il problema in un thread di supporto, assicurando che i team stavano lavorando per ripristinare i canali e gli abbonamenti rimossi. Tuttavia, per quasi 24 ore, YouTube ha potuto offrire solo rassicurazioni, mentre gli utenti chiedevano chiarimenti e soluzioni concrete.

Oltre agli account e ai canali, YouTube ha anche spiegato che il bug ha influenzato le playlist, che in alcuni casi non sono state ripristinate immediatamente. Inoltre, molti utenti hanno lamentato che i video, inclusi quelli con il maggior numero di visualizzazioni, non sono stati reintegrati, nonostante i canali siano tornati online.