Epic Games Store offrirà giochi gratis anche su dispositivi mobile iOS e Android

Lo ha confermato il general manager Steve Allison in un'intervista con mobilegamer.biz, in cui ha svelato che i primi giochi gratis per mobile arriveranno nel corso del quarto trimestre dell'anno , quindi probabilmente nell'arco di pochissime settimane.

Arrivano le prime app di terze parti

"Il programma di giochi gratuiti sarà lanciato nel quarto trimestre, insieme alle prime app di terze parti, e avremo delle cose fantastiche per i giocatori che saranno anche fantastiche per gli sviluppatori, perché ci aiuteranno di crescere molto rapidamente", ha detto Allison.

Epic Games Store su smartphone e tablet

Il general manager dell'Epic Game Store si aspettata "tra le 10 e le 50 app di terze parti" su mobile nel periodo natalizio, tra cui è già confermato Ark: Ultimate Mobile Edition. L'ostacolo più grande per Allison è rappresentato dall'"implementazione di un sistema di pagamento, che potrebbe far slittare alcune di queste applicazioni ai mesi successivi".

Non solo, per attirare gli sviluppatori su mobile verranno applicate strategie simili a quelle dell'Epic Game Store per PC, come ad esempio delle royalty del solo il 12% sulle vendite e gli acquisti in-app (contro il 30% di App Store e Google Play Store) e la possibilità di azzerarle per sei mesi pubblicando un'app come esclusiva temporale. Se non sapete come installare Epic Games Store su mobile date uno sguardo alla nostra guida.