Intel ha risolto i problemi di instabilità delle CPU di 14a e 13a generazione

Intel ha finalmente posto fine ai problemi di instabilità che affliggevano le sue CPU di 14a e 13a generazione, grazie al rilascio del microcodice "0x12B". Questo aggiornamento, già in fase di distribuzione tramite aggiornamenti BIOS dai principali produttori di schede madri , rappresenta la soluzione definitiva contro le instabilità legate a tensioni operative elevate. Gli utenti possono ora aggiornare i loro sistemi e avere prestazioni stabili, risolvendo un problema che ha causato numerosi crash e malfunzionamenti sin dal lancio delle CPU.

Cause dei problemi e soluzioni implementate

Le cause principali delle instabilità sono state identificate da Intel in diverse situazioni che portavano a un "Vmin shift", ovvero variazioni nella tensione minima richiesta dalle CPU. In particolare, quattro scenari sono stati determinanti: