Bleach: Rebirth of Souls, ecco il filmato d'apertura del picchiaduro di Bandai Namco

Il video presenta il Ichigo e gli altri personaggi del cast, compresi alcuni che non sono stati ancora confermati come giocabile, come ad esempio Renji e Inoue, che probabilmente verranno presentati in un secondo momento.

Appuntamento a inizio 2025

Vi ricordiamo che Bleach: Rebirth of Souls sarà disponibile su PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S durante i primi mesi del 2025. Si tratta di un picchiaduro 3D che permette di rivivere le avventure di Ichigo Kurosaki e degli altri personaggi iconici della serie tramite una modalità Storia che segue le vicende originali del manga e anime creati dalla matita di Tite Kubo.

Inoltre, sarà presente una modalità arcade dove affronteremo ondate infinite di nemici sempre più forti con classifiche online. Infine, non mancheranno modalità multiplayer dove i giocatori potranno sfidarsi in scontri all'ultimo sangue. Come accennato in apertura in precedenza sono stati presentati alcuni dei lottatori del roster, come ad esempio Ichigo in forma Bankai, Ulquiorra e Zaraki Kenpachi.