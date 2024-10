Apple potrebbe utilizzare la tecnologia microLED nei suoi occhiali smart, produzione in serie prevista per il 2026

Voci indicano che Apple potrebbe integrare i microLED nei suoi occhiali smart, con una produzione in serie programmata per il 2026, aprendo la strada a nuove possibilità nel settore AR.

Secondo recenti indiscrezioni, Apple starebbe preparando il ritorno della tecnologia microLED, questa volta per i suoi tanto attesi occhiali smart. Dopo l'interruzione del progetto di un Apple Watch Ultra con microLED, il colosso di Cupertino non ha abbandonato del tutto questa tecnologia. Il rumor suggerisce che la produzione in serie potrebbe partire nel 2026, aprendo nuovi scenari per il futuro delle tecnologie wearable.

I microLED negli occhiali smart Questa tecnologia, nota per la sua elevata luminosità, il contrasto migliorato e l'efficienza energetica, è da tempo un obiettivo per Apple. Tuttavia, i costi di produzione ne hanno ostacolato la diffusione su larga scala, portando l'azienda a riconsiderare la sua strategia con il Watch Ultra. Forse però, ora c'è un'altra strada che potrebbe far ripartire lo sviluppo dei microLED. L'Apple Watch Ultra Secondo il tipster Jukanlosreve, la produzione dei pannelli microLED per i nuovi occhiali di Apple potrebbe iniziare nel 2026. Non è chiaro se l'indiscrezione si riferisca ai soli pannelli o all'intero dispositivo, ma sembra che Apple stia puntando tutto su questa tecnologia per rendere gli occhiali smart un prodotto di punta. Tuttavia, le sfide sono molteplici: effettivamente il dispositivo dovrà essere estremamente leggero e integrarsi senza problemi nella vita quotidiana, come un comune paio di occhiali.