Atlus chiede di non fare spoiler su Metaphor: ReFantazio, a Gallica non piacciono

A pochi giorni dal debutto nei negozi di Metaphor: ReFantazio, Atlus ha pubblicato un post su X in cui chiede ai giocatori di essere rispettosi e di evitare di fare spoiler o quantomeno di usare degli avvisi per i contenuti condivisi in rete che potrebbe anticipare elementi della trama ad altri utenti.

Un appello già fatto in passato dallo studio giapponese per altri giochi, ma stavolta c'è un valido motivo: a Gallica a quanto pare non piacciono gli spoiler, come possiamo intuire dal post qui sotto. Per chi non lo sapesse si tratta della fata che accompagna e aiuta il protagonista per tutta l'avventura. Insomma, meglio non indispettirla.