The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom batte EA Sports FC 25 nella classifica dell'eShop di settembre

Tramite la sezione notizie di Nintendo Switch è stata svelata la classifica dei giochi più venduti tramite l'eShop in Europa a settembre, che vede The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom partire con il botto e imporsi sulla concorrenza, nonostante sia uscito negli ultimi giorni del mese.

La classifica europea dell'eShop di settembre

Nelle prime quindici posizioni troviamo anche altre novità uscite a settembre, per la precisione l'avventura platform The Plucky Squire al decimo posto e Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade al tredicesimo.

Giocatori del Real Madrid in EA Sports FC 25

Vediamo la top 15 europea dell'eShop di settembre:

Zelda: Echoes of Wisdom Minecraft EA Sports FC 25 EA Sports FC 25 Ultimate Edition Stardew Valley Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Ace Attorney Investigations Collection Nintendo Switch Sports The Plucky Squire Among Us Super Mario Bros. Wonder Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics Mario Party Superstars Fabledom

Rimanendo in tema, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ha conquistato il primo posto anche dei giochi più venduti in Giappone della scorsa settimana e con numeri di unità acquistati davvero altissimi.