Siamo sinceri: la serie di The Witcher non è mai stata fortunata sul grande e piccolo schermo. Prima di ottenere il successo planetario grazie ai videogiochi di CD Projekt RED, lo strigo di Andrzej Sapkowski provò più di una volta a sfondare al cinema e in TV. Il primo adattamento, Wiedźmin o The Hexer, fu diretto da Marek Brodzki e uscì nel 2001. Il film era basato sui racconti di Sapkowski, ma mescolava elementi di diversi episodi dei libri, come Il male minore e Una questione di prezzo. Tuttavia, nonostante l'interpretazione di Michał Żebrowski, l'attore che presterà la voce al Witcher nei videogiochi e nel doppiaggio polacco di Netflix, la sceneggiatura confusionaria, gli effetti speciali rudimentali dati dai valori produttivi non stellari e la scarsa fedeltà all'opera originale lo resero un classico B-movie. Nonostante questo, il film aprì la strada a una serie TV omonima, trasmessa nel 2002 sempre in Polonia. Composta da 13 episodi, la serie riutilizzava parte del materiale girato per il film, ampliando la trama con nuovi elementi, comunque incapaci di dare dignità al tutto.

Si tratta di una sorta di maledizione che accompagnò lo strigo anche su Netflix: nonostante il budget hollywoodiano, il cast stellare e l'eccezionale successo di pubblico, le tre stagioni della serie TV finora pubblicate non sono mai riuscite a mettere d'accordo tutti, vuoi per i costumi raffazzonati, la trama troppo contorta prima e poco convincente poi. A questo bisogna aggiungere i problemi con il cast, Henry Cavill ha infatti deciso di abbandonare il progetto, e il fatto che la miniserie The Witcher: Blood Origin è oggettivamente brutta.

La locandina di Wiedźmin: un'immagine vale più d 1000 parole

Nulla, in poche parole, si avvicina alla competenza e alla maestria che CD Projekt RED ha mostrato di possedere nel maneggiare un materiale così complesso e originale come quello di Sapkowski. L'unico prodotto che prova ad avvicinarsi a quei livelli è The Witcher: Nightmare of the Wolf, film animato del 2021 diretto da Kwang Il Han e scritto da Beau DeMayo.

The Witcher: Le Sirene degli Abissi prova a ripartire da quel progetto per cercare di esplorare ancora più a fondo l'universo dello strigo. Lo fa con un nuovo film di animazione, questa volta diretto da Kang Hei Chul e scritto da Rae Benjamin e Mike Ostrowski, che hanno adattato il racconto "Un Piccolo Sacrificio" contenuto nella raccolta La Spada del Destino, quello che poi è divenuto il secondo libro della serie.